De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten.

Dat laat een woordvoerder van de MC Groep donderdag weten.

Het Sint Jansdal ziekenhuis zal in ieder geval de poliklinische zorg bij MC Zuiderzee Lelystad en MC Dronten voortzetten. Naast de polikliniek, komt er ook een spoedpoli en een poliklinische operatiekamer. Ook is er ruimte voor dagbehandelingen in de nieuwe opzet van het ziekenhuis.

In de komende week wordt er meer informatie verwacht over de omvang van de gecontinueerde zorg. Ook zal er dan meer duidelijk worden over de hoeveelheid werknemers die een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen.

'Spoedeisende hulp niet mogelijk in Lelystad'

Dinsdag schreef minister Bruno Bruins van Medische Zorg dat een doorstart van de afdeling spoedeisende hulp (SEH) en acute verpleegkunde niet mogelijk is in Lelystad. Dit vanwege een gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten.

Het medisch personeel is het daar niet mee eens. Woensdag verstuurden zij een brandbrief waarin ze schreven dat ze de berichtgeving met "gevoelens van boosheid en machteloosheid" volgden.

In de brief verwezen ze naar een interne enquête waaruit volgens het personeel blijkt dat 80 procent van de medewerkers wil blijven na een eventuele doorstart. Hierdoor zou een doorstart van de afdeling SEH en acute verlosskunde wel mogelijk zijn.

