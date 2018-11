Ryanair-topman Michael O'Leary peinst er niet over om aan te schuiven bij een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over veiligheid en arbeidsomstandigheden in de luchtvaart.

Hij vindt de overige sprekers niet deskundig genoeg en vreest dat de bijeenkomst bedoeld is als ''een niet op feiten gebaseerde publiciteitsactie tegen Ryanair''.

Dat schrijft O'Leary in een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, die de luchtvaartmaatschappij voor het gesprek had uitgenodigd.

Hij schrijft daarin ook dat hij het onterecht vindt dat Kamerleden hem ervan betichten dat hij zijn personeel te weinig betaalt. Beweringen over te korte rusttijden voor personeel zijn volgens hem eveneens pertinent onwaar.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) had onlangs een andere topfunctionaris van Ryanair in een gesprek nog "uitdrukkelijk aangeraden" wel naar de hoorzitting te komen zodat het bedrijf zijn visie daar zou kunnen geven, zei ze in de Tweede Kamer.

Ze heeft in het gesprek ook de zorgen van Kamerleden over de arbeidsomstandigheden van het bedrijf onder de aandacht gebracht.

Wraak voor stakingsacties Nederlandse piloten

Ryanair sloot onlangs zijn basis op Eindhoven Airport. Het bedrijf had het al geruime tijd aan de stok met het personeel daar, dat eiste naar Nederlandse maatstaven te worden betaald en behandeld.

De Nederlandse rechter concludeerde eerder dat het besluit om de basis te sluiten onrechtmatig werd genomen en waarschijnlijk diende als wraak voor eerdere stakingen van de Nederlandse piloten. In hetzelfde vonnis werd geoordeeld dat Ryanair een groep Nederlandse piloten niet mag dwingen te verhuizen en ook niet mag ontslaan.