Zakelijk Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben met het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk een akkoord bereikt over een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten, laat een woordvoerder van de MC Groep donderdag weten.