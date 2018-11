Meubelgigant IKEA schrapt de komende twee jaar wereldwijd 7.500 banen in een grote herstructurering. In Nederland verdwijnen 120 banen, meldt een woordvoerder.

Door de reorganisatie moeten er de komende twee jaar ook weer 11.500 nieuwe banen bijkomen, meldt het concern woensdag. In Nederland worden 50 banen gecreëerd.

De banen die geschrapt worden zijn vooral kantoorfuncties. In Nederland komen relatief minder banen terug omdat IKEA relatief goed vertegenwoordigd is qua winkels op een klein oppervlakte.

De nieuwe banen ontstaan in met name afdelingen voor online verkopen. Daar ziet IKEA enorme potentie in, maar dit vraagt ook een andere organisatie, legt de woordvoerder uit. Het concern wil zich daarom meer gaan richten op de service die hoort bij een online winkel die snel kan bezorgen.

"Hoe krijgen we zo snel mogelijk het product bij de klant thuis?", is de vraag waar IKEA zich onder meer mee bezig gaat houden, aldus de woordvoerder.

Wereldwijd werken 172.000 mensen bij IKEA

In Zweden verdwijnen 650 posities. In België zouden 100 tot 120 banen, vooral bij het hoofdkantoor en de personeelsafdelingen, mogelijk geschrapt worden.

IKEA Group heeft wereldwijd 375 winkels in 46 landen waar 172.000 mensen werken. Het concern draait een jaarlijkse omzet van 33,8 miljard euro. In Nederland heeft IKEA dertien winkels. Alleen de winkel in Delft maakt niet onderdeel uit van deze reorganisatie omdat die vestiging onder een ander concern valt.

Hakan Svedman, landenmanager van IKEA Zweden, vertelt aan het Zweedse persbureau TT dat het concern 75 succesvolle jaren achter de rug heeft en nu een "ontwikkelingsreis" begint om te kijken hoe het bedrijf in de toekomst gaat werken. "We gaan kijken naar wat voor vaardigheden er vandaag zijn en wat nodig zal zijn in de toekomst."