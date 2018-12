Files hebben ondernemers vorig jaar verder op kosten gejaagd. Doordat vrachtwagens stilstonden op de snelweg of moesten omrijden, leed het bedrijfsleven in 2017 tussen de 983 miljoen en 1,3 miljard euro schade. Dat is het hoogste niveau sinds de economische crisis, stellen brancheorganisaties TLN en evofenedex woensdag.

Ten opzichte van 2016 liepen de extra kosten door files met 3 procent op, blijkt uit onderzoek dat de twee belangenbehartigers voor transportbedrijven lieten uitvoeren.

Die schade ontstaat bijvoorbeeld als producten te laat in de winkel liggen of als productieprocessen vertraging oplopen, omdat materiaal te laat in de fabriek arriveert.

Files op de A4 tussen knooppunt Prins Clausplein en Burgerveen waren, net als de voorgaande jaren, de grootste kostenpost voor het Nederlandse bedrijfsleven. Opstoppingen op dit traject kostten ondernemers vorig jaar naar schatting 23,8 miljoen euro.

Ook de verkeersdrukte op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem en de drukte op de A27 bij knooppunt Everdingen leidden tot veel schade.

Volgens TLN-voorzitter Arthur van Dijk tonen de cijfers aan dat het tijd is om de grootste knelpunten aan te pakken. Daarvoor is niet alleen meer asfalt nodig. Ook een slimmere indeling van de weg kan helpen, waardoor vrachtwagens en personenauto's elkaar bijvoorbeeld minder vaak hoeven te kruisen.

In andere gevallen kan een verbetering van het openbaar vervoer uitkomst bieden, aldus TLN.