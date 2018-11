Zakelijk Etos start webwinkel in 2019, afspraken met franchisers zijn rond Drogisterijketen Etos heeft met zijn franchisers afspraken over internetverkopen gemaakt. Hierdoor kan de nieuwe webshop van deze Ahold Delhaize-dochter begin 2019 geopend worden. De nieuwe overeenkomst bepaalt dat zelfstandige Etos-ondernemers dan meedelen in de online behaalde omzet.