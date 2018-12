De afdeling ouderengeneeskunde (Geriatrie) van MC Slotervaart wordt overgenomen door het Amsterdamse ziekenhuis OLVG locatie West. Dat maakt het OLVG maandag bekend.

De continuïteit van specialistische ouderenzorg in Amsterdam is hiermee gewaarborgd.

De komende weken verhuizen de verpleegafdeling en polikliniek samen met medisch en verpleegkundig personeel een kleine 5 kilometer verderop naar OLVG locatie West. Dit doet OLVG in nauw overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Ook zullen een aantal van de geriaters spreekuur houden op de polikliniek OLVG locatie Oost.

De afdeling ouderengeneeskunde, met jaarlijks zo'n 2.000 nieuwe patiënten, is de grootste van Amsterdam. Daarbij heeft de afdeling 25 bedden, waar jaarlijks 500 patiënten terechtkunnen die dusdanig ziek of verward zijn dat behandeling thuis onmogelijk is.

Met de verhuizing wordt een van de oudste afdelingen Geriatrie in Nederland in stand gehouden. "Patiënten krijgen de zorg die ze gewend zijn, met de vertrouwde gezichten", schrijft Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG in een verklaring.

Opluchting bij medewerkers afdeling Geriatrie

"Na een hectische en onzekere periode zijn we nu vooral opgelucht", schrijven geriaters Jos van Campen en Kerst de Vries van het MC Slotervaart. Van Campen en De Vries zijn twee van de zeven geriaters die de overstap maken naar OLVG West.

"Met de stap naar OLVG is er duidelijkheid: voor de patiënten, hun families en voor ons als medisch personeel. We kunnen binnen OLVG als team de zorg voor onze patiënten voortzetten en er zijn binnen OLVG ruime mogelijkheden voor opleiding en onderzoek. Dat voelt erg goed."

MC Slotervaart werd in oktober failliet verklaard

De afdeling ouderengeneeskunde van het Slotervaartziekenhuis is de eerste afdeling die wordt overgenomen door een ander ziekenhuis. Over de overname van andere afdelingen is nog niets bekend.

Het Slotervaartziekenhuis werd eind oktober failliet verklaard, na jarenlange financiële problemen. Op 13 november werd bekend dat een doorstart van MC Slotervaart door aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) definitief van de baan was.

