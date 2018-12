Nissan-voorzitter Carlos Ghosn is maandag gearresteerd door de Japanse autoriteiten, uit onderzoek is gebleken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Dat maakt Nissan bekend. Ook bestuurslid Greg Kelly is aangehouden op verdenking van fraude.

Volgens het bedrijf is uit onderzoek gebleken dat de 64-jarige Ghosn en Kelly jarenlang hebben gesjoemeld met inkomstenaangifte door een te laag salaris te melden.

Ook hebben de voorzitter en het bestuurslid andere overtredingen begaan. Zo maakten ze bijvoorbeeld persoonlijk gebruik van bedrijfsbezittingen, meldt het autobedrijf in een persbericht.

Het Japanse autoconcern Nissan meldde eerder al van Ghosn af te willen vanwege het onderzoek. Nissan wil op donderdag een bestuursbijeenkomst houden om Ghosn te ontslaan.

Voorzitter Ghosn is tevens topman van het Franse autoconcern Renault en geeft leiding aan het Frans-Japanse samenwerkingsverband Renault-Nissan-Mitsubishi dat onder zijn bewind werd opgebouwd.

Aandeel Renault in vrije val

Het arrestatiebevel werd uitgegeven door de openbaar aanklager in Tokio. Die heeft nog geen toelichting op de zaak gegeven. Ghosn zou bereid zijn vrijwillig een verklaring af te leggen.

Renault heeft nog geen commentaar op de kwestie geleverd. Dit jaar werd zijn contract als topman van Renault nog verlengd tot 2022.

Beleggers schrokken van de berichtgeving. Op de beurs in Parijs kelderde het aandeel Renault in de loop van de ochtendhandel meer dan 14 procent.

Ghosn is één van de prominentste bestuurders in de auto-industrie. Sinds 2016 is hij voorzitter bij Mitsubishi Motors, nadat Nissan de grootste aandeelhouder in de branchegenoot werd.

Mitsubishi kreeg de investering nadat het concern in financiële problemen kwam door gesjoemel met de brandstofefficiëntie van enkele modellen. Renault en Nissan zijn al sinds 1999 verenigd in een alliantie.

