Een groep managers van ABN AMRO schrijft in een anonieme brandbrief opnieuw over de gebrekkige leiding en koers van de bank. De managers vragen om als klokkenluider te worden aangemerkt, om zonder gestraft te worden met president-commissaris Tom de Swaan in gesprek te kunnen gaan over de problemen.

De brief dateert al van 13 september, schrijft het Financieele Dagblad (FD) maandag. "Onze bank zit zo vast dat gewone processen niet werken", schrijven de hoge managers.

De kritiek richt zich onder meer op het leiderschap van topman Kees van Dijkhuizen. Hij zou niet openstaan voor een dialoog over de koers van ABN AMRO. De managers schrijven daarom niet hem, maar intern toezichthouder De Swaan.

Onderling wantrouwen en gebrek aan visie

Halverwege 2018 liet dezelfde groep al van zich horen in een anonieme brief aan De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staatsaandeelhouder NLFI. De managers schreven toen dat ze aan de top onderling wantrouwen en een gebrek aan visie ervoeren.

Er zou in de tussentijd niets veranderd zijn, schrijft de groep nu. Volgens ingewijden die het FD sprak zijn de schrijvers inderdaad hoge managers. Inmiddels zou de groep van 21 naar veertig leden zijn gegroeid.

ABN AMRO neemt de brief zeer serieus en doet onderzoek naar de inhoud ervan. Ook wordt onderzocht of er sprake is van "te kwader trouw handelen" door de schrijvers.

Zowel De Swaan als Van Dijkhuizen laten aan de krant weten niet te begrijpen wat het motief van de brievenschrijvers is. De topman is "zwaar teleurgesteld", en was naar eigen zeggen graag in gesprek gegaan. De centrale ondernemingsraad zou ook "ontstemd" zijn door de brief.