Japan Airlines gaat de regels voor het alcoholgebruik van piloten aanscherpen. Aanleiding van de verandering is de arrestatie van een dronken copiloot van de luchtvaartmaatschappij vorige maand op vliegveld London Heathrow.

De Japanse luchtvaartmaatschappij gaat er nu voor zorgen dat elke piloot van Japan Airlines een blaastest doet op ieder niet-Japans vliegveld. In Japan worden deze tests al afgenomen.

Volgens de vliegmaatschappij zijn er sinds 2017 negentien zaken geweest waarbij de dienstdoende piloot de alcoholtest van het bedrijf niet heeft gehaald. Dat resulteerde in twaalf vertraagde vluchten.

In de Japanse wet is niet vastgelegd hoeveel alcohol piloten mogen consumeren, luchtvaartmaatschappijen mogen daar zelf over beslissen.

Japanse piloot met bijna tienmaal de toegestane hoeveelheid alcohol in bloed

Eind oktober werd een dronken copiloot van de luchtvaartmaatschappij aangehouden op London Heathrow. Na een alcoholtest bleek dat de 42-jarige man bijna tienmaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

De man had 189 miligram alcohol per 100 millimeter bloed in zijn systeem. De maximaal toegestane hoeveelheid van Japan Airlines is 20 miligram per 100 milliliter bloed.

De copiloot heeft inmiddels bekend dat hij te veel alcohol had geconsumeerd en valsgespeeld had bij de alcoholtest. Hij blies te weinig lucht in de blaastest en deed het op een afstandje van de piloten die de test moesten overzien.

