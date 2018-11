De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen verwachten deze vrijdag nog geen nieuws naar buiten te brengen over een mogelijke doorstart van de ziekenhuiscombinatie. Een woordvoerder benadrukt wel dat de situatie snel kan veranderen.

"Er zijn veel partijen bij betrokken. We kunnen pas iets naar buiten brengen als alles in kannen en kruiken is", aldus een woordvoerder.

De hoop is nu gevestigd op begin volgende week, zegt de voorlichter die benadrukt dat de overnameinteresse van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk serieus is.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) verklaarde vrijdag dat de tijd voor een doorstart dringt. "Ik zou het heel mooi vinden als dat vandaag lukt, en anders de komende dagen", aldus de bewindsman. Volgens de minister vertrekt alleen maar meer personeel hoe langer het duurt tot er een doorstart gerealiseerd wordt.

De woordvoerder van de curatoren zegt hierover dat een meerderheid van het personeel in een peiling heeft aangegeven bij het ziekenhuis te willen blijven.

Voor Bruins staat vast dat het licht in het Lelystadse ziekenhuis niet uitgaat, maar de onderhandelingen gaan nog over welke zorg in Lelystad blijft en welke naar elders verhuist.