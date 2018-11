Britse bankaandelen gaan donderdag onderuit door de crisis in het Britse kabinet. Verschillende kabinetsleden zijn opgestapt om het woensdag gepresenteerde Brexit-plan en de positie van premier Theresa May lijkt te wankelen.

Het aandeel Royal Bank of Scotland noteerde maar liefst 9,2 procent in de min op 2,25 Britse pond. Barclays daalde 5 procent naar 1,65 pond en Lloyds Banking Group stond 5,4 procent lager op 0,54 pond.

Britse banken zouden onder de grootste verliezers behoren als het Verenigd Koninkrijk zonder duidelijke afspraken uit de Europese Unie stapt.

Ook het Britse pond zelf verloor flink in waarde na het vertrek van enkele Britse kabinetsleden, onder wie Brexit-minister Dominic Raab. Ten opzichte van de euro verloor het pond donderdagochtend 1,6 procent.

Verschillende politici verlaten kabinet

Het Britse pond was om 14.50 uur 1,1304 euro waard, om 8.00 uur was dat nog 1,149 euro. Met het aftreden van de beleidsmakers wordt de onzekerheid over de Brexit op de financiële markten alleen maar groter.

De FTSE 100, de belangrijkste Britse aandelenindex, stond rond 14.50 uur onveranderd op 7.038 punten. Maar de FTSE 250, waar meer lokale bedrijven in zitten, daalde wel met 1,4 procent.

Verschillende Britse kabinetsleden hebben hun ontslag aangeboden nadat May woensdagavond een Brexit-voorstel presenteerde. Ook in het Britse Lagerhuis is vooral protest te horen tegen de plannen. Vanuit de eigen partij is een motie van wantrouwen tegen May ingediend.