Zakelijk Hongkong heeft nu de duurste winkelstraten ter wereld Causeway Bay in Hongkong heeft de duurste winkelstraten ter wereld. Wat betreft huur heeft de Hongkongse wijk Upper 5th Avenue in New York ingehaald. De Amsterdamse Kalverstraat staat op de zestiende plek van de jaarlijkse ranglijst van ​vastgoedspecialist Cushman & Wakefield.