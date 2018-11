Causeway Bay in Hongkong heeft de duurste winkelstraten ter wereld. Wat betreft huur heeft de Hongkongse wijk Upper 5th Avenue in New York ingehaald. De Amsterdamse Kalverstraat staat op de zestiende plek van de jaarlijkse ranglijst van ​vastgoedspecialist Cushman & Wakefield.

Er zijn in totaal 446 winkelplekken en -straten meegenomen in de lijst.

Winkeliers die zich in een straat uit deze ranglijst willen vestigen, moeten diep in de buidel tasten. In het winkelgebied in Hongkong bedraagt de jaarlijkse huur per vierkante meter omgerekend meer dan 24.600 euro. Aan Upper 5th Avenue, waar de huur in euro's dit jaar beduidend lager ligt dan vorig jaar, moet ruim 20.700 euro afgetikt worden.

In Nederland is de Kalverstraat al jaren de duurste straat. De huur is er met 3.000 euro per vierkante meter wel een stuk lager dan in Hongkong of New York. Andere dure Nederlandse straten die in het onderzoek zijn meegenomen zijn onder meer de P.C. Hooftstraat in Amsterdam (2.200 euro), de Grote Straat in Maastricht (1.600 euro), de Lange Elisabethstraat in Utrecht (1.600 euro) en de Lijnbaan in Rotterdam (ook 1.600 euro).

In Europa spant New Bond Street in Londen de kroon. Daar bedraagt de huur ruim 16.000 euro per vierkante meter per jaar, oftewel een paar duizend euro meer dan aan de Parijse Champs-Élysées of Via Montenapoleone in Milaan wordt gevraagd.

Hongkong werd vorig jaar ook al uitgeroepen tot duurste kantoorstad ter wereld.