Zakelijk Rechter: Specialisten failliet ziekenhuis Spijkenisse recht op meer geld Specialisten van het in 2013 failliet verklaarde Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hebben recht op meer geld van de curatoren, heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald. Welk bedrag ze moeten krijgen, moet nog worden uitgerekend.