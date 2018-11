Kerstballen liggen al ruim vóór november in de winkels, uit de speakers klinkt al weken Jingle Bells en Zwarte Piet in je etalage zetten, is een ​principiële keuze. Verdwijnen sinterklaasacties uit de retail?

Wie de titanenstrijd tussen Sinterklaas en de Kerstman in de retail gaat winnen, laat zich raden: Kerst is internationaler, de aanloop langer, spreekt een grotere groep mensen aan en heeft bovendien niet de zweem van racisme om zich heen die het sinterklaasfeest wel heeft. Dat zegt retailtrendwatcher Fred Rutgers.

"Natuurlijk verdwijnt Sinterklaas niet helemaal uit de winkels, maar je ziet steeds meer winkeliers de handdoek in de ring gooien. De lol is eraf, denken de meeste retailers." De omzet verschuift naar Kerst, zegt de retailtrendwatcher.

'We willen samen zingen en glühwein drinken bij een open haard'

Als volwassen consument word je nu eenmaal minder aangetrokken door sinterklaasetalages, zegt Paul te Grotenhuis van de retailbranchevereniging INRetail. Er is een tendens te zien, zegt de branchevereniging, waarin Kerst gekoppeld wordt aan donker, sfeervol en gezellig. Daar speelt de retail al vroeg op in met warme kleding, kaarsen, slagerspakketten en kerstfolders.

Samen kerstliederen zingen, glühwein drinken en levende kerststallen in winkelcentra: daar staan we steeds meer voor open, zegt Te Grotenhuis. "Sinterklaas is nu eenmaal echt iets voor een mensen met kleine kinderen. Als senior of volwassene zonder kinderen heb je daar wat minder mee en dat zie je duidelijk in de winkelcentra."

'Aan de ware sintbeleving wordt geknaagd'

Winkeliers laten Sinterklaas graag aan de winkeliersverenigingen over, zegt Robin de Bruin van winkeliersvereniging De Helftheuvel in Den Bosch. "Wij hebben wat leuke acties: een blokhut in de passage waar een slaappiet ligt en er rijdt een treintje waar de kinderen in kunnen. Sinterklaas vieren is leuk voor kleine kinderen, maar winkels als drogisterijen slaan het over. Daar gaan ze gelijk door naar de kerstverpakkingen."

De ware sintbeleving in de winkels, daar wordt aan geknaagd, aldus de retailtrendwatcher. Niet alleen door de Kerstman. "De consument kan zijn geld maar één keer uitgeven. Vóór Sinterklaas is er sinds kort ineens Black Friday en Singles Day waar met geld wordt gesmeten, dan komt Sinterklaas, en daarna Kerst. Ieder jaar levert Sinterklaas weer een paar procent in."

Geen sinterklaasacties, maar kinderen mogen komen knutselen

Sinterklaas wordt niet vergeten, maar tijdens donkere dagen hebben mensen meer behoefte aan gezellige lampjes dan aan sinterklaascadeaus, zegt ook een woordvoerder van bouwmarkt Praxis. "Klanten schaffen steeds eerder kerstversiering aan."

"De bouwmarkt doet al jaren niet meer aan specifieke sinterklaasfolderacties, zegt de woordvoerder. "Maar kinderen kunnen een Sinterklaas komen knutselen bij bepaalde filialen."

Ook bij De Bijenkorf speelt Sinterklaas een bescheiden rol in het feestseizoen, en hij is er vooral voor de kinderen. Turn On The Lights, heet het inluiden ervan bij De Bijenkorf, een lichtspektakel in Amsterdam. De kerstversiering ligt dan al lang in de winkels, zegt een woordvoerder.

"Dat is al jaren zo. Sint heeft zijn eigen aandacht: we delen mijtertjes uit tijdens de intocht, er komen klimpieten in sommige filialen en er staat een paard in de etalage. Dat wordt allemaal vervangen op 6 december." Het warenhuis bakt nog steeds banketletters en pepernoten en richt zijn pijlen verder vooral op kinderen. "Er is extra speelgoed ingekocht en de Bijenkorf-beer krijgt Sinterklaas op bezoek", aldus de woordvoerder.

'Het publiek vindt kerstshows vóór november heerlijk'

Bij Intratuin is er dit jaar geen sinterklaasassortiment, aldus een woordvoerder. "Dat je pas kerstspullen in de winkel mag leggen na Sinterklaas is echt al lang niet meer zo in retailland. Onze kerstshows zijn al vóór 1 november geopend. Het publiek zit er echt op te wachten en vindt het heerlijk om dan al in de decembersfeer te komen."

Sinterklaas wordt niet helemaal genegeerd, ook bij het tuincentrum kunnen kinderen komen knutselen: een stoomboot.

Een leuke activiteit voor de kinderen, en daarna gauw verder met Kerst lijkt de feestdagentrend in de detailhandel. Bij Albert Heijn mogen kinderen een chocoladeletter komen versieren, en verder is de winkel in 'een feestelijke stemming', zegt een woordvoerder.

'Kerst komt gelijk met de pepernoot de winkel in'

Wintersfeer, kerstlampjes en gezelligheid mag dan steeds belangrijker worden in winkelcentra, voor een Kerstman draait niemand z'n hoofd om, zegt Edwin van Kempen van Sintclub Duiven. "Sinterklaas zorgt voor een opstopping." Van Kempen bezoekt bedrijven en winkelcentra met zijn team van zes Sinterklazen en vijftig Pieten.

"Kerst komt tegenwoordig gelijk met de pepernoot de winkels in. Aan etalages vol Zwarte Pieten willen winkeliers hun handen niet branden, het is toch nooit goed, maar wij zijn vanaf de intocht tot 6 december volgeboekt. Een uurtje pepernoten strooien en selfies maken, en dan gaan we weer. Kerstfeest en Sinterklaas kan goed broederlijk naast elkaar bestaan. Ze zijn ook broers, toch?"

