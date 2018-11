De failliete reisorganisatie TravelBird maakt een doorstart met een nieuwe eigenaar. Het Britse Secret Escapes Group heeft het bedrijf overgenomen. Er gaan waarschijnlijk niet meer dan 25 van de oorspronkelijke ruim 300 medewerkers mee naar de nieuwe eigenaar.

Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend. Het bedrijf met 310 werknemers zag door seizoensfluctuaties in de afgelopen maanden een achterstand in betalingen ontstaan. De reisorganisatie ging op zoek naar nieuwe financiering om het ontstane gat te vullen, maar dat lukte het bedrijf niet.

Volgens de curator is de website van TravelBird hierdoor waarschijnlijk snel weer in de lucht. Maar hij betreurt dat er weinig van de oorspronkelijke werkgelegenheid behouden blijft.

Travelbird werd in 2010 opgericht en was pas in de eerste helft van dit jaar winstgevend. De Consumentenbond waarschuwde onlangs voor mogelijke problemen bij TravelBird. Vakantiegangers die een reis hadden geboekt, bleken hun hotel niet in te kunnen. Ze werden geweerd omdat het bedrijf niet had betaald.

Reizigers moesten in sommige gevallen zelf het geld overmaken om de hotelkamer in te kunnen. Ook was de klantenservice van de reisorganisatie moeilijk te bereiken. TravelBird zei toen de problemen te verhelpen.