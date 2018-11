De familie Blokker wil haar gelijknamige winkelketen verkopen. Vorig jaar maakte de familie nog bekend zich volledig op de Blokker-winkels te willen richten. Wat is er gebeurd?

Het is mei 2017 als Blokker Holding aankondigt zich volledig te gaan richten op de winkel waar het allemaal mee begon in 1896. Andere winkels, zoals Leen Bakker, Intertoys en Big Bazar worden van de hand gedaan.

Bij de strategiewijziging verliezen zo'n 1.900 mensen hun baan en worden er honderd winkels gesloten. Casper Meijer, toenmalig topman bij Blokker Holding, noemt het besluit "ingrijpend, maar noodzakelijk".

"De aanpassingen zullen ertoe leiden dat Blokker met een goed assortiment van belang is en blijft voor haar klanten online en in de winkels", schrijft Meijer dan in een persbericht.

Nettoverlies van 344 miljoen euro over 2017

De strategiewijziging leidt tot het grootste verlies ooit voor Blokker Holding. In mei maakt het concern bekend dat er over 2017 een verlies geleden is van 344 miljoen euro, bijna een verdubbeling van het verlies van een jaar eerder.

Ondanks de rode cijfers blijft het retailbedrijf positief. Het bedrijf meldt dat de nieuwe Blokker-winkels meer omzet draaien in het begin van 2018. Ook de omzet van de webwinkel groeit met 25 procent.

Ondanks de positieve stemming, blijkt een klein halfjaar later dat de familie Blokker de gelijknamige winkelketen toch van de hand wil doen.

Nieuwe strategie in 2016

Volgens retailexpert Paul Moers heeft Blokker met name te lijden onder een gebrek aan doorzettingsvermogen met betrekking tot hun eigen strategie.

"In 2016 koos Blokker voor een nieuwe strategie. Winkels moesten minder rommelig worden en er werd bewust meer gekozen voor de iets luxere segmenten", zegt Moers. "Het was de grootste operatie van een Nederlandse winkel ooit."

Het toenmalige bestuur koos voor deze weg, omdat ze bij de minder hoogwaardige producten weggeconcurreerd werden door budgetwinkels als de Action.

'Halverwege omkeren is het domste wat je kan doen'

Het gaat mis als er in 2017 directiewisselingen plaatsvinden en er prompt voor een nieuwe strategie wordt gekozen, gepusht door slechte resultaten. "Ineens lagen er weer laagwaardige, goedkope producten in de winkel", stelt Moers.

Daar ligt volgens de retailexpert ook het grote probleem, gebrek aan het doorzetten van de gekozen strategie in 2016. "Halverwege omkeren of bedenken is wel het domste wat je kan doen", legt Moers uit.

Volgens de retailexpert zouden ze vanaf 2019 de vruchten gaan plukken van het in 2016 gekozen beleid, maar door de slechte resultaten geleide strategiewijziging in 2017 is Blokker nooit zover gekomen. "De familie is in paniek geraakt", vervolgt Moers.

Blokker moet overgenomen worden door een retailman

Nu de Blokker-keten te koop is gezet, hoopt Moers dat deze wel in goede handen valt. "We hebben in Nederland slechte ervaringen met buitenlandse investeerders, zoals de investeringsmaatschappij (Lion Capital, red.) die Hema overnam."

De retailexpert hoopt dat de winkelketen wordt overgenomen door mensen met hart voor de zaak. "Er moet een echte retailer met verstand van het vak aan het roer komen."

