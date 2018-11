De familie Blokker heeft de gelijknamige winkelketen te koop gezet. Eerder werden winkelketens als Intertoys, Xenos en Leen Bakker al door de familie afgestoten.

Dat bevestigt president-commissaris Michiel Witteveen maandag in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

"Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in", zegt Witteveen in het FD.

De familie gaat nu op zoek naar een koper. De krant meldt dat de schuld die de winkelketen bij de familie heeft bij een verkoop zal worden kwijtgescholden. Volgens het FD zou deze schuld minimaal 150 miljoen euro bedragen.

Familie stelde zich eerder volledig te willen richten op Blokker

In mei 2017 maakte de familie Blokker bekend zich volledig te gaan richten op de winkelketen Blokker. Retailbedrijven als Intertoys en Xenos gingen toen in de verkoop. De eerstgenoemde keten is inmiddels verkocht, de Xenos is deels verkocht.

Blokker heeft momenteel 430 vestigingen in Nederland en 100 in België. Naast Blokker, bezit de familie de keten Big Bazar en de Xenos-winkels die nog niet zijn verkocht. Bij elkaar werken bij deze ­winkels meer dan tienduizend mensen.

