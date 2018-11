De familie Blokker heeft de gelijknamige winkelketen te koop gezet. Eerder werden winkelketens als Intertoys, Xenos en Leen Bakker al door de familie afgestoten.

Dat bevestigt president-commissaris Michiel Witteveen maandag in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

"Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in", zegt Witteveen in het FD.

De familie gaat nu op zoek naar een koper. De krant meldt dat de schuld die de winkelketen bij de familie heeft bij een verkoop zal worden kwijtgescholden. Volgens het FD zou deze schuld minimaal 150 miljoen euro bedragen.

Momenteel zijn alle aandelen van de winkelketen nog in handen van Els en Albert Blokker. Els is de weduwe van Jaap Blokker, de topman die in 2011 is overleden. Haar man stond aan het roer toen Blokker uitgroeide tot een grote winkelketen in Nederland.

Familie stelde zich eerder volledig te willen richten op Blokker

In mei 2017 maakte de familie Blokker bekend zich volledig te gaan richten op de winkelketen Blokker. Retailbedrijven als Intertoys en Xenos gingen toen in de verkoop. De eerstgenoemde keten is inmiddels verkocht, de Xenos is deels verkocht.

De koerswijzigingen gingen gepaard met het sluiten van honderden winkels en het schrappen van bijna tweeduizend banen.

Blokker heeft momenteel 430 vestigingen in Nederland en 100 in België. Naast Blokker, bezit de familie de keten Big Bazar en de Xenos-winkels die nog niet zijn verkocht. Bij elkaar werken bij deze ­winkels meer dan tienduizend mensen.

'Onzekerheid voor personeel is enorm'

Vakbond CNV maakt zich zorgen over de eventuele gevolgen voor het personeel van een verkoop van Blokker. "De onzekerheid onder het winkelpersoneel en de filiaalhouders is per direct enorm", stelt CNV-bestuurder Martijn den Heijer. Hij wil snel praten met de directie.

Toch is de vakbondsman ook niet heel verbaasd over de nieuwe stap. "Het ging natuurlijk al heel lang niet bijster goed met de verkoopcijfers. En het personeel heeft in hele korte tijd een hele sliert veranderingen voorbij zien komen. Al die inzet lijkt nu voor niks. Het heeft niet voldoende geholpen."

