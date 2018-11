Zakelijk Branchevereniging TLN: 'Laagste winstniveau sinds 2014 in transportsector' Winsten in transport en logistiek zaten in het derde kwartaal van 2018 op het laagste niveau sinds begin 2014. Juist nu de economie goed draait, stijgen de prijzen nog steeds niet voldoende om de gestegen kosten voor brandstof en personeel te compenseren.