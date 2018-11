Ondanks de controles op drank en drugs die steekproefgewijs plaatsvinden bij VDL Nedcar, is het bedrijf "geen plek waar drank en drugs normaal zijn", aldus algemeen directeur Paul van Vuuren.

Vrijdag werd bekend dat het bedrijf dit jaar bij driehonderd medewerkers alcohol- en drugstests heeft uitgevoerd. Maar liefst de helft van de tests was positief.

“Wij betreuren de beeldvorming waarbij ons prachtige bedrijf wordt neergezet als een plek waar drank en drugs normaal zijn. Dat is uiteraard niet het geval", aldus Van Vuuren. "Maar iedere collega waarbij een verhoogde waarde is aangetroffen, en zichzelf én zijn of haar collega’s op de werkplek in gevaar brengt, is er één te veel."

De controles bij de autoproducent zijn begonnen toen er in 2016 signalen waren dat er in drugs werd gehandeld op de werkvloer van het bedrijf. Bij de tests worden drugshonden ingezet. Slaan die aan, dan worden er blaas- of wangslijmvliestests afgenomen, waarbij eerst om toestemming wordt gevraagd.

'Pure speculatie'

Eerder op de dag zei een woordvoerder van het bedrijf dat dit niet betekent dat er drugs of alcohol wordt genuttigd op de werkvloer, maar dat het er waarschijnlijk op wijst dat er de avond ervoor alcohol of drugs is gebruikt.

Eva Ehrlich, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut, noemt dat "pure speculatie". Op basis van deze tests kan er niet worden gezegd of er drugs of alcohol op de werkvloer is genuttigd of niet, aldus Ehrlich.

Volgens haar kan zo'n test bovendien alleen worden gebruikt als eerste indicatie, waarna er grondigere tests moeten worden uitgevoerd. "Het is in ieder geval geen wettelijk bewijsmiddel."

Mag dit wel?

Ehrlich betwijfelt bovendien of het wel is toegestaan dat dit soort tests worden uitgevoerd. In 2017 werd het bedrijf Uniper nog op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij soortgelijke controles met drugshonden en blaas- en speekseltests.

De privacywaakhond zegt desgevraagd tegenover NU.nl niet op individuele zaken in te kunnen gaan. Wel kan AP zeggen dat dit "gevoelige zaken zijn waar altijd strenge afspraken over gemaakt moeten worden, altijd in overleg met de ondernemingsraad".

