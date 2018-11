Google-topman Sundar Pichai heeft aan alle medewerkers van Google zijn excuses aangeboden voor de aanpak van intimidatie binnen het bedrijf. "We erkennen dat we het vroeger niet altijd goed hebben aangepakt en dat spijt ons oprecht. Het is duidelijk dat we veranderingen moeten doorvoeren", schreef Pichai donderdag in een e-mail aan het personeel.

Hij reageerde op een protest binnen Google van vorige week. Tienduizenden medewerkers over de hele wereld stonden collectief op van hun bureau en liepen naar buiten. Zulke zogeheten 'walkouts' vonden plaats in onder meer Berlijn, Londen, Chicago, New York en Singapore en bij het hoofdkantoor in Mountain View.

De medewerkers waren boos vanwege geruchten dat Android-bedenker Andy Rubin was weggestuurd met een vertrekpremie van naar verluidt 90 miljoen dollar (zo'n 79 miljoen euro), terwijl hij was beschuldigd van verkrachting. Google heeft de afgelopen jaren ongeveer vijftig mensen ontslagen vanwege seksueel wangedrag.

Pichai kondigt maatregelen aan om de werkwijze van Google te verbeteren. Zo moet het makkelijker worden om melding te doen van intimidatie. En bij de afhandeling van dergelijke meldingen moeten werknemers meer hulp krijgen.

