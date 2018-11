Zakelijk Achtergrond Dit is Robyn Denholm, de nieuwe voorzitter van Tesla Financieel expert Robyn Denholm was al sinds 2014 bestuurder, maar wordt nu ook voorzitter van Tesla. Drie jaar lang zal ze Elon Musk vervangen, die door beurstoezichthouder SEC in de kraag werd gevat vanwege "misleidende" tweets. Musk kennen we inmiddels, maar wie is Denholm eigenlijk?