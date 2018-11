Financieel expert Robyn Denholm was al sinds 2014 bestuurder, maar wordt nu ook voorzitter van Tesla. Drie jaar lang zal ze Elon Musk vervangen, die door beurstoezichthouder SEC in de kraag werd gevat vanwege "misleidende" tweets. Musk kennen we inmiddels, maar wie is Denholm eigenlijk?

Beeldmateriaal van de nieuwe voorzitter is schaars, maar toch maakt ze al sinds 1996 naam bij uiteenlopende grote bedrijven. Ze is naast Australisch ook Amerikaans staatsburger, en heeft ervaring in zowel de auto- als de techindustrie.

Zo werkte ze in financiële functies onder meer zeven jaar bij de Australische tak van Toyota, en negen jaar bij Juniper Networks, een bedrijf dat netwerkapparatuur maakt.

Cv 1985 - Bachelor Economie, Universiteit van Sydney

1989 - 1996 - Diverse functies in financieel management, Toyota

1999 - Master Handel, Universiteit van New South Wales (Australië)

1996 - 2007 - o.a. Senior vice-president, Sun Microsystems

2007 - 2016 - o.a. Chief Financial Officer (CFO), Juniper Networks

Denholm is daarnaast verbonden aan het Institute of Chartered Accountants of Australia en behaalde een bachelordiploma economie en een masterdiploma handel aan Australische universiteiten.

Vanaf begin 2017 was ze chief operations officer (COO) bij het grootste telecommunicatiebedrijf van Australië, Telstra. Afgelopen oktober werd ze chief financial officer (CFO). Die functie verlaat ze nu ze zich volledig op haar taken bij Tesla gaat richten.

Tweets met grote gevolgen

Musk laat donderdag via Twitter weten dat hij uitkijkt naar de samenwerking met "Robyn", zoals hij zijn opvolger amicaal noemt. Datzelfde medium bracht de medeoprichter van Tesla eerder juist in de problemen, waardoor hij nu zijn voorzittersfunctie tijdelijk moet opgeven.

Begin augustus tweet Musk dat hij overweegt Tesla van de beurs te halen voor 420 dollar per aandeel. "De financiering is rond", voegt hij toe. Opvallend, alleen al omdat het aandeel op dat moment op de beurs met zo'n 360 dollar een veel lagere koers heeft.

Musk maakt geen geheim van zijn hekel aan zogenoemde shortsellers - beurshandelaren die geld zetten op dalende aandelenkoersen. Zij zouden verhalen verspreiden om Tesla zwart te maken, zodat het bedrijf ten onder gaat, en ze er zelf met de winst vandoor kunnen gaan.

Dat beweert Musk zo'n tien dagen na zijn tweet in een interview in The New York Times. Het is voor hem een belangrijke reden om een vertrek van de beurs te ambiëren.

Boete van 20 miljoen dollar

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC trekt een week na de tweet aan de bel, omdat Musks bewering "onwaar en misleidend" zou zijn. Het is onwaarschijnlijk dat Tesla daadwerkelijk geld klaar heeft liggen om van de beurs te gaan.

De zaak komt voor de rechter, die de SEC in het gelijk stelt. Samen met de toezichthouder komt Musk overeen dat hij een boete van 20 miljoen dollar (17,5 miljoen euro) moet betalen en drie jaar zijn voorzittersfunctie zal neerleggen.

Musk ziet in Denholm een waardige vervanger. "Ze heeft de afgelopen vier jaar belangrijke bijdragen geleverd als Tesla-bestuurslid, en heeft geholpen ons winstgevend te worden", schrijft hij in een persbericht.

