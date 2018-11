TravelBird is failliet verklaard. De curator heeft echter wel vertrouwen in een doorstart, hetzij in afgeslankte vorm.

Eind oktober vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Dit is op verzoek van de bewindvoerder en de directie van TravelBird omgezet in een faillissement. Dat is volgens de partijen noodzakelijk in de zoektocht naar een oplossing.

De bewindvoerder heeft er vertrouwen in dat het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart kan maken. Daarover moet binnen een paar dagen meer duidelijk worden.

Het bedrijf met 310 werknemers zag door seizoensfluctuaties in de afgelopen maanden een achterstand in betalingen ontstaan. De reisorganisatie ging op zoek naar nieuwe financiering om het ontstane gat te vullen, maar dat lukte het bedrijf niet.

Mensen die een reis via TravelBird hebben geboekt zijn volgens het bedrijf zelf gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Consumentenbond waarschuwde al voor problemen

De reisorganisatie werd in 2010 opgericht en was pas in de eerste helft van dit jaar winstgevend. In totaal boekten zeven miljoen reizigers via TravelBird.

De Consumentenbond waarschuwde onlangs voor mogelijke problemen bij TravelBird. Vakantiegangers die een reis hadden geboekt, bleken hun hotel niet in te kunnen. Ze werden geweerd, omdat het bedrijf niet had betaald.

Reizigers moesten in sommige gevallen zelf het geld overmaken om de hotelkamer in te kunnen. Ook was de klantenservice van de reisorganisatie moeilijk te bereiken. TravelBird zei toen de problemen te verhelpen.