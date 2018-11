Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de voorbije maanden een stevige omzetgroei weten te behalen, geholpen door de online verkopen. De hogere opbrengsten zorgden er ook voor dat de winst hard opliep.

Qua online omzet rekent het bedrijf erop tegen 2020, zoals eerder gemeld, minstens 5 miljard euro te behalen.

Op basis van gelijke wisselkoersen steeg de omzet van Ahold Delhaize met 3,6 procent tot 15,8 miljard euro. De winkels van Albert Heijn in Nederland zorgden voor krap 6 procent meer opbrengsten.

In de Verenigde Staten wist Ahold Delhaize per winkel in doorsnee 3 procent meer omzet te halen. De vergelijkbare groei in België bleef met 0,6 procent wat achter bij de rest.

Online gingen de verkopen met bijna 28 procent vooruit. In de Benelux waren bol.com en ah.nl goed voor een derde meer omzet. Bij het Amerikaanse Peapod was sprake van bijna 12 procent online groei.

Onder de streep resteerde een winst van 459 miljoen euro. Dat was ruim een kwart meer dan een jaar eerder, mede geholpen door lagere belastingen.

Onlineplannen VS en Europa voor meer groei

Topman Frans Muller is blij met de behaalde resultaten. Ahold Delhaize zal tijdens een investeerdersdag op 13 november met een strategie-update komen. Daar zal Muller ingaan op onder meer de onlineplannen in de VS en Europa, om verdere groei aan te jagen.

Het fusiebedrijf rekent er nog altijd op eind dit jaar 420 miljoen euro aan synergievoordelen te behalen als gevolg van het samengaan van de bedrijven Ahold en Delhaize.

Dat bedrag moet volgend jaar verder oplopen tot 750 miljoen euro structurele voordelen. Daarvan belooft het supermarktbedrijf 250 miljoen euro te herinvesteren.

Het supermarktbedrijf maakte verder bekend zijn geplande investeringen dit jaar met 100 miljoen euro te verlagen tot 1,8 miljard. De vrije kasstroom zal circa 100 miljoen euro hoger uitkomen op minstens 2 miljard euro.