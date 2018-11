Endemol Shine Group staat niet meer in de verkoop, melden de Amerikaanse entertainmentwebsites Variety en The Hollywood Reporter dinsdag op basis van ingewijden.

Het Nederlandse fusiebedrijf, dat televisieseries als MasterChef, Black Mirror en Peaky Blinders produceert, stond sinds de zomer te koop.

Het Britse televisieconcern ITV was afgelopen zomer een van de gegadigden om het Nederlandse mediabedrijf over te nemen. Volgens geruchten zou het bedrijf toen zo'n 3 miljard euro hebben geboden op Endemol Shine, maar dat werd later ontkracht door ITV.

Momenteel is Endemol Shine Group nog in handen van 21st Century Fox en investeerder Apollo Global Management. 21st Century Fox staat op het punt om overgenomen te worden door Disney en heeft nu 50 procent van de aandelen van het mediabedrijf in handen.

Endemol Shine ontstond in 2014 door een samenvoeging van de Nederlandse productiemaatschappij Endemol, het Britse Shine en het Amerikaanse Core Media.