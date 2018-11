Zakelijk Musk: 'Ik zou nu waarschijnlijk geen geld aannemen van Saoedi-Arabië' Tesla-topman Elon Musk zou momenteel "waarschijnlijk" geen geld aannemen van Saoedi-Arabië. Dat zegt Musk in een podcast van de Amerikaanse nieuwssite Recode. Daarmee verwijst hij naar de moord op de journalist Jamal Khashoggi in de Saoedische ambassade in Istanboel.