Zakelijk Aandeel vrouwelijke topverdieners groeit opnieuw Het aandeel vrouwen in de groep best verdienende werknemers is wederom gegroeid. Vorig jaar was 20,4 procent van de topverdieners van organisaties met minimaal vijfhonderd werknemers een vrouw, blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).