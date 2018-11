Zeker 40.000 toeristen zijn gedupeerd door de financiële problemen bij reisbureau TravelBird. De meeste van hen zijn Nederlanders.

Dat heeft Carin Beckers, adjunct-directeur van garantiefonds SGR, gezegd naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf.

De noodlijdende reisorganisatie kreeg vorige week woensdag uitstel van betaling. De SGR is nu, samen met reisorganisatie TUI, druk bezig om de vakanties van zo'n 6.000 mensen af te laten maken.

Volgens Beckers zijn hotels ter plaatse niet vooraf betaald door TravelBird. De vliegtickets zijn wel vooraf betaald. SGR gaf eerder al aan gedupeerde reizigers van TravelBird te zullen helpen.

Travelbird zegt dat er door seizoensfluctuaties in de afgelopen maanden een achterstand in betalingen is ontstaan. De reisorganisatie met 310 werknemers ging op zoek naar nieuwe financiering om het gat te vullen, maar dit lukte niet. Daarom zag TravelBird zich genoodzaakt uitstel van betaling aan te vragen.

Reizigers konden hotels niet in

Het concern werd in 2010 opgericht en was pas in de eerste helft van dit jaar winstgevend. In die tijd hebben zeven miljoen reizigers geboekt via TravelBird.

De Consumentenbond waarschuwde onlangs voor mogelijke problemen bij TravelBird. Vakantiegangers die een reis hadden geboekt, bleken hun hotel niet in te kunnen. Ze werden geweerd, omdat Travelbird niet had betaald.

Reizigers moesten in sommige gevallen zelf het geld overmaken om de hotelkamer in te kunnen. Ook was de klantenservice van de reisorganisatie moeilijk te bereiken. TravelBird zei toen de problemen te verhelpen.

