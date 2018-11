Ryanair probeert de zestien piloten die donderdag een kort geding tegen het bedrijf hebben gewonnen, alsnog te dwingen naar het buitenland te verhuizen.

De Ierse budgetmaatschappij heeft de piloten een brief gestuurd waarin ze voor de keuze worden gesteld vrijwillig een andere uitvalsbasis te kiezen of een ontslagprocedure in te gaan. De piloten moeten voor vrijdag 18.00 uur hun keuze bekendmaken. Anders zal een ontslagprocedure worden ingezet.

Ryanair schrijft zich te zullen houden aan de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch door de piloten niet een transfer naar een andere basis op te leggen. Een woordvoerder van Ryanair laat desgevraagd weten verder niks te kunnen zeggen.

De voorzieningenrechter oordeelde donderdag juist dat Ryanair de piloten niet mag dwingen om te verhuizen. Het concern moet het salaris van de piloten doorbetalen en ook als een goede werkgever ervoor zorgen dat de piloten hun vaardigheden kunnen onderhouden met de Boeing 737. Als Ryanair zich hier niet aan houdt, dreigen er dwangsommen van 250.000 euro per piloot.

Ryanair gaat ook door met sluiting basis

Vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) ziet in de brief een bewijs dat Ryanair "lak heeft aan een rechterlijke uitspraak in Nederland". "Ryanair opent zijn trukendoos om zijn werknemers nog verder onder druk te zetten", zegt de bond verder die de leden oproept zich niet onder druk te laten zetten.

Na de uitspraak van de rechter, meldde Ryanair door te gaan met de sluiting van de basis in Eindhoven. Hoewel de rechtbank donderdag constateerde dat het bedrijf deze beslissing niet mag nemen, ging de rechtszaak alleen over de arbeidsovereenkomsten van de piloten. De constatering over de basis is dus niet bindend.

Volgens de rechter lijkt het erop dat Ryanair de basis sluit als wraak voor eerdere stakingsacties van het personeel. Zo zouden er geen goede bedrijfseconomische redenen zijn om de basis te sluiten.