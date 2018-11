Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat onderzoek doen naar een heffing op grotere stukken handbagage. Dat bevestigt een woordvoerder vrijdag tegen NU.nl. Prijsvechters Ryanair en Wizzair zijn donderdag al met een soortgelijke heffing begonnen.

Reden voor het onderzoek zijn de toenemende problemen met de hoeveelheid handbagage in de vliegtuigen van Transavia. Volgens de woordvoerder is er onvoldoende ruimte in de vliegtuigen, wat leidt tot opstoppingen en vertragingen.

“We merken een toename in het gebruik van trolleys als handbagage. Dat leidt tot opstopping in de cabine en vertragingen”, aldus woordvoerder Norbert Cappetti van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. “We onderzoeken een aantal opties om dit tegen te gaan, in navolging van onze collega’s.”

Voorbeelden van mogelijke opties zijn het verkleinen van de standaardmaten en gewicht voor handbagage, of het stimuleren van het inchecken van bagage. Ook worden dus heffingen overwogen.

Heffingen ingevoerd bij Ryanair en Wizzair, stuit op verzet in Italië

Donderdag introduceerde de Ierse prijsvechter Ryanair een dergelijke heffing. Non-priority passagiers die een rolkoffer mee willen nemen met een maximum gewicht van 10 kilogram moeten daar nu 8 euro voor gaan betalen. Rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat mogen nog gratis mee het vliegtuig in.

Voor passagiers van prijsvechter Wizzair geldt hetzelfde. Ook hier moeten mensen die een non-priority ticket hebben geboekt betalen als ze een rolkoffer mee in het vliegtuig willen, mits deze groter is dan 40 x 30 x 20 centimeter. Om deze toch mee te nemen moet de passagier minstens 7 euro betalen.

De veranderde regels van Ryanair stuiten op verzet in Italië. De Italiaanse mededingingsautoriteit steekt hier een stokje voor. De organisatie vindt dat de consument wordt misleid, omdat niet duidelijk is wat de echte ticketprijs is.