Zakelijk Curatoren MC Slotervaart: Volgende week meer duidelijk over toekomst Partijen die het failliete ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam of delen van de instelling willen kopen, krijgen tot begin volgende week de kans om een bieding te doen. Curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot verwachten eind volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten.