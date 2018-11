Ryanair zegt de basis op vliegveld Eindhoven toch te gaan sluiten, hoewel de rechtbank donderdag oordeelde dat het concern zestien piloten die vanaf Eindhoven vliegen niet mag verplaatsen.

In een verklaring zegt de budgetmaatschappij dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor het eerder genomen besluit.

De prijsvechter zei direct na de uitspraak in beroep te gaan, maar kwam daar later op terug. "Wij verwelkomen de uitspraak van de rechter die het mogelijk maakt de sluiting op 5 november zoals gepland voort te zetten", zo meldt het bedrijf later in een iets langere verklaring.

Ryanair zegt al het betrokken personeel in een eerder stadium de mogelijkheid te hebben geboden om te verhuizen naar een basis in een ander land, waarbij hun staat van dienst en beloning gerespecteerd zullen worden. "Als crewleden liever kiezen voor een ontslagregeling dan zullen we die keuze respecteren." Ryanair zal in dat laatste geval een ontslagvergoeding volgens Nederlands recht moeten betalen.

Ryanair krijgt nul op het rekest bij rechter

De rechtbank oordeelde donderdag dat Ryanair geen goede bedrijfseconomische redenen heeft om de basis te sluiten.

Daarom oordeelde de rechter dat Ryanair de zestien piloten die het kort geding hadden gestart niet kan verplichten om naar een andere luchthaven over te stappen. Het bedrijf moet volgens de rechter ook de lonen doorbetalen. In totaal zijn er zo'n vijftig Ryanair-piloten die vanaf Eindhoven vliegen.

Omdat er geen goede economische redenen voor de sluiting lijken te zijn, heeft het er volgens de rechter alle schijn van dat het besluit van Ryanair een straf is voor de Nederlandse piloten vanwege eerdere stakingen.

Rechter gaat wel in op sluiting basis

In het eerder gepubliceerde vonnis wordt geconstateerd dat Ryanair helemaal niet de beslissing had mogen nemen om de basis te sluiten. "Ryanair had in de gegeven omstandigheden niet op 1 oktober 2018 mogen besluiten de base in Eindhoven per 5 november 2018 te sluiten", schrijft de rechter.

Maar dit is geen bindende uitspraak, legt een woordvoerder van de rechtbank uit. In de zaak ging de rechter namelijk alleen over de vraag of Ryanair de betrokken piloten voor de keuze mag zetten hun baan te verliezen of te verhuizen naar een andere uitvalsbasis.

Om antwoord op die vraag te geven, heeft de rechter ook geconstateerd dat Ryanair het besluit niet had mogen nemen. Maar voor de luchtvaartmaatschappij heeft die constatering helemaal geen gevolgen.

Om hierover alsnog een bindende uitspraak te krijgen, moet een nieuwe zaak worden gestart met specifiek die vraag, legt de woordvoerder van de rechtbank uit. Of het oordeel dan hetzelfde zal zijn, kan hij niet vertellen.