Zakelijk Ministers vijf EU-landen roepen Ryanair op lokaal arbeidsrecht te respecteren Ryanair moet het Nederlandse arbeidsrecht hanteren voor de werknemers in Nederland, zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Namens vijf Europese ministers is donderdag een brief verzonden om de prijsvechter op zijn verantwoordelijkheden te wijzen.