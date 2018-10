Mediabedrijf Talpa Network heeft het YouTube-kanaal StukTV gekocht. Volgens het bedrijf van John de Mol is het voor het eerst dat een mediabedrijf in Nederland een YouTube-kanaal overneemt. Het is niet bekend wat Talpa voor het videokanaal betaalt.

StukTV, dat zes jaar geleden is opgericht door Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt, heeft meer dan 1,9 miljoen abonnees en meer dan 700 miljoen views. Het wordt toegevoegd aan het onderdeel Social van Talpa, dat met StukTV vooral jongeren wil bereiken. De Winter treedt als Creative Director toe tot het managementteam van Social.

"Zij spreken een doelgroep aan die via traditionele media heel moeilijk te bereiken is en wat ze maken is geweldig. Ik ben fan", zegt De Mol over de drie oprichters. "Met de overname van StukTV maken wij een statement: wij willen ook in het online social domein, het Nederlandse mediabedrijf worden."

RTL was ook in gesprek met StukTV, maar vond de prijs te hoog. RTL gaat inzetten op de eigen kanalen, als Concentrate en Juice.