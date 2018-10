Reisorganisatie TravelBird heeft uitstel van betaling aangevraagd. Reizigers die een vakantie hebben geboekt, zijn gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

SGR neemt contact op met de reizigers, meldt TravelBird in een bericht op de eigen site. De stichting zorgt ervoor dat vooruitbetaalde reizen worden vergoed en dat de terugreis van reizigers die al op hun bestemming zijn niet in gevaar komt.

Zolang hotels en andere leveranciers de geboekte reizen gewoon uitvoeren, hoeven reizigers geen contact te zoeken, schrijft SGR op de eigen site.

Als hotels om extra betalingen vragen, is het volgens SGR verstandig dat vakantiegangers dit melden. Als de stichting akkoord gaat, dan kunnen zij deze extra kosten namelijk alsnog claimen bij het garantiefonds.

TravelBird zag een achterstand in betalingen ontstaan

Het bedrijf met 310 werknemers zegt dat er door seizoensfluctuaties in de afgelopen maanden een achterstand in betalingen is ontstaan.

De reisorganisatie ging op zoek naar nieuwe financiering om het gat te vullen, maar dit lukte niet. Daarom zag TravelBird zich genoodzaakt uitstel van betaling aan te vragen. Bij het bedrijf was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

Consumentenbond waarschuwde onlangs al voor problemen

Het concern werd in 2010 opgericht en was pas in de eerste helft van dit jaar winstgevend. In die tijd hebben zeven miljoen reizigers geboekt via TravelBird.

De Consumentenbond waarschuwde onlangs voor mogelijke problemen bij TravelBird. Vakantiegangers die een reis hadden geboekt, bleken hun hotel niet in te kunnen. Ze werden geweerd, omdat Travelbird niet had betaald.

Reizigers moesten in sommige gevallen zelf het geld overmaken om de hotelkamer in te kunnen. Ook was de klantenservice van de reisorganisatie moeilijk te bereiken. TravelBird zei toen de problemen te verhelpen.