Luchtvaartcombinatie Air France-KLM heeft last van de hoge brandstofprijzen en negatieve wisselkoerseffecten. Beide maatschapijen behaalden meer omzet, maar minder winst. KLM is in het derde kwartaal wel harder gegroeid dan zusterbedrijf Air France.

De omzet van de Nederlandse maatschappij steeg met 5,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl bij Air France sprake was van 3,5 procent groei.

Voor beide maatschappijen gold dat er een lagere winst in de boeken werd gezet door met name gestegen brandstofkosten en negatieve wisselkoerseffecten.

Moedermaatschappij Air France-KLM sloot de meetperiode af met een omzet van 7,5 miljard euro. Dat was 4 procent meer dan in het derde kwartaal van 2017. Het operationele resultaat viel 77 miljoen euro lager uit op krap 1,1 miljard euro.

KLM behaalde een operationele winst van 573 miljoen euro. Dat is 15 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Bij Air France daalde de winst met 66 miljoen euro tot 493 miljoen euro. Air France-KLM verwacht dat de brandstofrekening voor het hele jaar met 5 miljard euro 10 procent hoger uitvalt.

'Solide prestaties'

Prijsvechter Transavia verwelkomde afgelopen zomer meer passagiers. Die zorgden ook voor fors meer omzet. Het operationele resultaat steeg met 5 miljoen euro tot 178 miljoen euro.

Topman Ben Smith, die sinds kort aan het roer van de maatschappij staat, sprak in een toelichting van solide prestaties. Het zei verder dat het voorlopige akkoord met het personeel van Air France zorgt voor rust. Komend weekend spreekt hij met het personeel over de details.

Eerder had het bedrijf flink last van de stakingen als gevolg van het loonconflict. Dat leidde tot honderden miljoenen aan kosten. De uiteindelijke rekening van de voorgestelde loonsverhoging valt per kwartaal veel lager uit dan dat bedrag.

Smith ging verder niet in op mogelijke wijzigingen in de top van het bedrijf.