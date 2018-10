Frisdrankfabrikant Coca-Cola ziet af van een samenwerkingsverband met cannabisfabrikant Aurora Cannabis. Ze waren in gesprek om samen met cannabis geïnfuseerde dranken op de markt te brengen.

Dat heeft Coca-Cola topman James Quincey dinsdag gezegd in gesprek met Yahoo Finance.

In september zei de frisdrankgigant de cannabismarkt nog "van dichtbij te volgen". Quincey gaf geen reden voor het afzien van de samenwerking.

De cannabismarkt wordt steeds populairder onder (fris)drankproducenten. De grootste concurrent van The Coca-Cola Company PepsiCo overweegt ook de markt te betreden. "We gaan er kritisch naar kijken, maar ik ben nog niet bereid om onze plannen te delen", zei CFO Hugh Johnston begin oktober tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Eerder dit jaar werd al bekend dat het bedrijf achter het biermerk Corona ruim 3,4 miljard euro investeerde in cannabisproducent Canopy Growth. Ook bracht Amerikaanse brouwer Lagunitas, eigendom van Heineken, in de VS het non-alcoholisch cannabisdrankje Hi-Fi Hops op de markt.

Winstgroei voor Coca-Cola

Quincey maakte het nieuws bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Coca-Cola boekte een nettowinst van bijna 1,9 miljard dollar (1,67 miljard euro), een stijging van 30 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet liep op jaarbasis wel 9 procent terug tot 8,2 miljard dollar. Die daling is onder meer te wijten aan de recente verkoop van bottelactiviteiten. Coca-Cola handhaaft zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf rekent erop dat de winst per aandeel aan het einde van dit boekjaar met 8 tot 10 procent is gestegen.