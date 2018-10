De curator van het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart is met "drie serieuze overnamekandidaten" in gesprek. Ook de Flevolandse MC IJsselmeerziekenhuizen worden mogelijk overgenomen, maar hebben nog geen bod ontvangen.

Maandagavond stelde het Amsterdamse ziekenhuis nog dat er geen concreet uitzicht was op een volledige doorstart.

Een van de geïnteresseerden is zorgondernemer Sinan Belhawi. Hij zegt dinsdagochtend tegen radiozender BNR dat hij "dag en nacht bezig" is om het ziekenhuis te "redden".

De ondernemer wil de winstgevende onderdelen van het medisch centrum overeind houden en daarnaast in de kosten snijden. "We willen het ziekenhuis ondernemend maken, zodat als in de toekomst één afdeling het niet redt, niet meteen het hele ziekenhuis omvalt."

IJsselmeerziekenhuizen ook met partijen in gesprek

De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. De curatoren zijn nog met "meerdere partijen" in gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend.

"De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig met het verzamelen van alle informatie die nodig is om tot de best passende oplossing te komen. Gezien de complexiteit is de verwachting dat een definitieve oplossing nog enige tijd op zich zal laten wachten", aldus moederbedrijf MC Groep.

Maandagavond maakte St Jansdal bekend dat de werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad te willen voortzetten. Ook Cardiologie Centra Nederland (CCN) zegt te werken aan een "integrale oplossing" voor een doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen.