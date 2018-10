Zakelijk 'Serieuze partij' geïnteresseerd in doorstart IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin, voorzitter van de cliëntenraad van de failliet verklaarde MC IJsselmeerziekenhuizen, heeft goede hoop op een doorstart. "Op dit moment zijn we in gesprek met een zeer serieuze partij om hier iets door te zetten. Maar meerdere geïnteresseerden hebben zich gemeld", zegt hij.