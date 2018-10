Stint, de fabrikant van de elektrische bolderkar, zal maandag noodgedwongen zelf faillissement aanvragen bij de rechtbank.

"Ik zie geen uitweg, nu de overheid niet met ons in gesprek wil over hoe we de stint weer op de weg krijgen. Het is op", zegt directeur Edwin Renzen in een interview tegen RTL Nieuws en de Volkskrant.

De stint kwam negatief in het nieuws na een ongeluk op het spoor in Oss op 20 september, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Een vijfde kind en een vrouw raakten zwaargewond. De vrouw werkt voor kinderopvang Okido en was met de kinderen in een stint onderweg naar school. Op het spoor werden ze aangereden door een trein.

Op 1 oktober nam minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen het besluit om de stint van de weg te halen. Op basis van eerste onderzoeken had ze twijfels over de veiligheid van het vervoersmiddel.

Renzen: 'De stint is niet onveilig'

Volgens Renzen klopt het onderzoek waarop de minister zich baseert niet. "De stint is niet onveilig. We weten nog niet wat de oorzaak van het ongeluk in Oss is. We weten wel dat er nog nooit serieuze problemen zijn geweest."

De directeur is vooral ontevreden over de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). "Er is daar iets heel erg fout gegaan en daar zijn ze niet open over. Dat proberen ze weg te poetsen", aldus Renzen.

RTL Nieuws en de Volkskrant melden dat de fabrikant bezwaar heeft gemaakt bij het ministerie, maar dat het nog niet duidelijk is of er een schadeclaim zal volgen.

Rechtbank neemt dinsdag besluit over faillissement

Renzen hoopte nog op een gesprek met het ministerie om tot een oplossing te komen. Maar in het interview vertelt hij dat dit niet is gelukt. Afgelopen week hadden de partijen voor het laatst een gesprek. "Ze gaan wachten op alle onderzoeken. Die tijd hebben wij eenvoudig niet", zegt Renzen.

Vrijdagavond heeft de ondernemer de werknemers van Stint ingelicht over de stand van zaken. De rechtbank zal dinsdag een besluit nemen over het faillissement. Er zal dan een curator worden aangesteld.

Renzen vertelt dat hij zich niet kan voorstellen dat de aanvraag zal worden afgewezen. "De rek is eruit. Er komt al weken geen geld meer binnen, er gaat alleen maar meer geld uit aan extra kosten. We zijn een spookbedrijf geworden en er is geen redelijk perspectief meer. Het is op. Een mooi product is waardeloos schroot geworden."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!