De patiënten van het ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam-West moesten voor vrijdagmiddag 15.00 uur overgeplaatst worden naar nieuwe ziekenhuizen. Het ziekenhuis is donderdag failliet verklaard.

Vrijdagochtend is het een komen en gaan van ambulances en zorgtaxi's bij de hoofdingang van MC Slotervaart. Patiënten in rolstoelen worden naar andere ziekenhuizen vervoerd en familieleden van patiënten lopen met tassen vol kleding naar hun auto's om de zieke familieleden te volgen.

Medewerkers en familieleden van patiënten van het ziekenhuis zijn vooral boos en in verwarring. "De afgelopen dagen zijn slopend geweest, het is één grote huilpartij. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt", zegt doktersassistente Claudia Mertens tegen NU.nl.

Donderdag is het MC Slotervaart samen met MC IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. Een grote verrassing was dat niet. Beide ziekenhuizen verkeren namelijk al langer in financiële moeilijkheden.

Voor patiënten komt het faillissement en de verhuizing van patiënten wel als een verrassing. "De communicatie met het ziekenhuis was minimaal", vertelt een familielid van een patiënt. De vrouw loopt met meerdere tassen onder haar armen. "Ik heb hier allemaal spullen bij me voor mijn schoonmoeder, ze heeft nog maar een paar maanden te leven."

De vrouw, die haar naam niet wilde delen, is niet te spreken over de manier waarop de communicatie met MC Slotervaart verliep. "Via de voicemail moest ik gisteren vernemen (donderdag, red.) dat mijn moeder vandaag om 11.00 uur een ambulancerit had." De vrouw is overgeplaatst naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam-Zuidoost.

Communicatie met het ziekenhuis verloopt gebrekkig

Ook het personeel klaagt over de gebrekkige communicatie met het ziekenhuis. "Ik hoorde gisteren dat het ziekenhuis zou dichtgaan. We hoorden het eerder via de media, dan van het bestuur zelf", vervolgt Mertens.

Medewerker patiëntentransport Chas Rijpkema herkent dit niet. "De communicatie van bovenaf was goed. We waren gewoon goed ingelicht, iedereen kreeg een mailtje, voordat de media ermee kwamen."

De 1.095 medewerkers van het ziekenhuis moeten op termijn weg en dus op zoek naar een nieuwe baan. Rijpkema heeft het vooral te doen met de oudere medewerkers van het ziekenhuis. "Ik heb een collega die hier al 39 jaar werkt en zij is gewoon haar baan kwijt." Rijpkema zit niet zo met zijn eigen ontslag: "Ik ben nog jong, dus ik vind vast nog wel wat anders."

Wat er met een deel van de patiënten gaat gebeuren, is nog onduidelijk. "We zitten nu nog met twintigduizend polipatiënten die een nieuwe plek moeten krijgen", vervolgt Mertens. "Ik ga ervan uit dat er uiteindelijk wel een plan komt, dat had natuurlijk al klaar moeten liggen. Dat had niet zomaar ad hoc moeten gebeuren. Dat plan lijkt er nog niet te zijn."

Ook positieve verhalen over MC Slotervaart

Ondanks de boosheid, de verwarring en het verdriet, worden ook positieve dingen over MC Slotervaart gezegd. "Over de medewerkers van dit ziekenhuis heb ik niets te klagen, die doen goed hun best en staan dag en nacht klaar voor hun patiënten", zegt buurtbewoner Henk, die zijn zoon komt ophalen.

"Het is echt een buurtziekenhuis, ik vind het een heel raar idee dat het ziekenhuis er straks niet meer zal zijn", zegt de man uit stadsdeel Slotervaart.

Dit wordt onderstreept door doktersassistente Mertens: "In het Slotervaart zijn wij er voor de patiënten, ik hoop dat dit echt bij de mensen blijft hangen. Dat maakt het ziekenhuis zo bijzonder."

Alle patiënten inmiddels overgeplaatst

Om 15.19 uur meldde Het Parool dat de patiënten die nog in het MC Slotervaart lagen, zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. De klinische afdelingen waren vanaf dat moment gesloten. De patiënten die in het ziekenhuis lagen, moesten voor 15.00 overgeplaatst worden. Dit geldt niet voor de polipatiënten.

De poliklinische afdelingen blijven vooralsnog open. Er staan ruim 30.000 afspraken met 17.000 patiënten op de planning. Patiënten worden door het ziekenhuis gebeld als hun afspraak op de polikliniek niet doorgaat en elders moet plaatsvinden. Als ze niet worden gebeld, dan gaat de afspraak door.