De eerste beursgang van een Europees wietbedrijf is succesvol verlopen. De aandelen van het Deense Stenocare stegen met bijna 300 procent in de eerste minuten van de handel.

Stenocare ging voor 8,8 Deense kroon (1,18 euro) per aandeel naar de beurs. Enkele tientallen minuten later betaalden beleggers 33,5 kroon (4,50 euro) per aandeel.

Stenocare is de eerste Deense onderneming die een vergunning heeft gekregen om cannabisolie te importeren, produceren en verkopen. Met de beursgang haalde het jonge concern zo'n 18,6 miljoen Deense kroon (omgerekend 2,5 miljoen euro) op.

Met dit geld wil Stenocare een eigen productiefaciliteit bouwen. Volgens Topman Thomas Skovlund Schnegelsberg wordt er nu niet genoeg geproduceerd om tegemoet te komen aan de vraag in Denemarken en andere Europese markten zoals Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Medicinaal gebruik van cannabis

Recreatief gebruik van cannabis is nog steeds grotendeels illegaal in Denemarken. Alleen in het district Christiana in de hoofdstad Kopenhagen wordt het gedoogd. Maar sinds begin dit jaar is medicinaal gebruik van cannabis wel toegestaan en is het ook mogelijk om de producten in Denemarken te produceren.

De productie en verwerking van cannabis kan op steeds meer interesse rekenen van het bedrijfsleven door de legalisering van het gebruik van wiet in sommige landen. Zo heeft de producent van Corona, Constellation Brands, onlangs een flinke investering gedaan in een wietproducent en heeft Coca-Cola verklaard de markt in de gaten te houden.

In de Verenigde Staten en Canada zijn al enkele wietproducenten genoteerd aan de beurs, maar dit levert soms ook vreemde taferelen op. Cannabiskweker Tilray kwam deze week nog in het nieuws door een flinke stijging van de beurskoers van het concern. Het bedrijf, waar 330 mensen werken, was op een gegeven moment net zoveel waard als American Airlines, dat ruim 100.000 werknemers heeft.