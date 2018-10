Zakelijk Achtergrond Het doek valt voor MC Slotervaart: 'Het is één grote huilpartij' De patiënten van het ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam-West moesten voor vrijdagmiddag 15.00 uur overgeplaatst worden naar nieuwe ziekenhuizen. Het ziekenhuis is donderdag failliet verklaard.