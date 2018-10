Projecten die mensen met een bijstandsuitkering de kans geven een eigen onderneming te beginnen, blijken zeer succesvol. Dat blijkt uit een rondgang van radiozender BNR langs de gemeenten Assen, Groningen, Rotterdam en Den Bosch, die alle vier met dergelijke projecten experimenteren.

Drie van de tien deelnemers is zelfs binnen een paar jaar helemaal niet meer afhankelijk van een uitkering, concludeert de radiozender.

Gemiddeld begeleiden de gemeenten driehonderd mensen met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar. Van hen verlaat uiteindelijk ongeveer 30 procent de bijstand. Sommige mensen vinden een baan, anderen gaan fulltime aan de slag met hun onderneming.

De radiozender brengt ook de winsten van de ondernemers in kaart, die per gebied sterk uiteenlopen. In Rotterdam scoort men hoog met gemiddeld zo'n 4.000 euro, terwijl in Den Bosch zo'n 500 euro het gemiddelde is.

'Gaat erom dat mensen weer in actiemodus komen'

"Het gaat erom dat mensen die helemaal niets doen weer in de actiemodus komen", vindt wethouder Huib van Olden, die in Den Bosch verantwoordelijk is voor een van de projecten.

Het succes geldt volgens de wethouder eigenlijk ook voor de 70 procent die niet direct van hun bijstandsuitkering afkomen door de projecten. Zij worden bijvoorbeeld geactiveerd om vrijwilligerswerk te doen, of iets later toch gemakkelijker weer aan betaald werk te komen.

Ook voor de gemeenten blijken de projecten voordelig. Onder de streep blijft er geld over, doordat na een tijd een grote groep geen uitkering meer behoeft. Daarnaast worden de ondernemingsinkomsten van het bijstandsbedrag afgetrokken, waardoor er al tijdens een project minder door de gemeente wordt uitgekeerd.