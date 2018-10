De IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet verklaard, meldt de rechtbank Midden-Nederland. Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek. Ze sluiten echter niet meteen.

De IJsselmeerziekenhuizen kregen woensdag tegelijk met het MC Slotervaart in Amsterdam uitstel van betaling. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering.

"Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte", verklaart de woordvoerder. "In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst."

Wel stellen zorgverzekeraars, onder aanvoering van het Zilveren Kruis, geld beschikbaar voor een "voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg". De vestigingen gaan dus niet meteen dicht, aldus een verklaring van het ziekenhuis in Lelystad.

"Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om te onderzoeken welke vormen van zorg in Lelystad en op de drie andere locaties behouden kunnen blijven", aldus een woordvoerder.

De curatoren zullen alle medewerkers formeel ontslag aanzeggen en uitkeringsinstantie UWV zal de salarisbetalingen overnemen.

De rechtbank heeft een 'afkoelingsperiode' van twee maanden afgekondigd. Schuldeisers mogen volgens de zegsman in deze periode goederen die hun eigendom zijn niet ophalen uit de vestigingen.

Ziekenhuizen in de regio

Het Flevoziekenhuis is met spoed op zoek naar extra zorgpersoneel. Het ziekenhuis bereidt zich samen met omliggende ziekenhuizen voor op de opvang van patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen.

"Waar dat noodzakelijk en mogelijk is, breiden wij ons zorgaanbod uit. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat we voldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen inzetten."

Financiële onrust speelt al langer

De financiële problemen van de ziekenhuizen spelen al langere tijd. Het concern is sinds vorig jaar technisch failliet. Toen zat het eigen vermogen al 3,6 miljoen euro in de min.

Begin oktober bleek uit het jaarverslag dat de financiële situatie verder verslechterd was. Onder de streep leed MC IJsselmeerziekenhuizen een verlies van 999.000 euro. Hierdoor daalde het eigen vermogen verder naar 4,6 miljoen euro in de min.

Bij de presentatie van de jaarcijfers liet het bedrijf al weten dat het voortbestaan in gevaar was gekomen.

Provincie en gemeenten vinden situatie 'onacceptabel'

Voor de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde is het "onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt."

De gemeenten onderstrepen opnieuw dat de afstanden in de provincie groot zijn. "Het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances is nu al lastig. Het wegvallen van het MC Zuiderzee in Lelystad heeft grote consequenties voor alle 180.000 inwoners in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis en zorgt voor grote maatschappelijke onrust."

Ook de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) maakt zich ernstige zorgen. "Direct gevolg van de sluiting van afdelingen is dat barende vrouwen een steeds grotere afstand moeten afleggen om in een ziekenhuis te kunnen bevallen", zegt de woordvoerder. "Uit onderzoek blijkt dat een langere aanrijtijd leidt tot een verhoogde kans op negatieve gevolgen voor moeder en kind."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!