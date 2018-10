De waarde van kantoorpanden in Amsterdam steeg dit jaar harder dan die van panden in buitenlandse grote steden. In het derde kwartaal bedroeg de waardestijging in Amsterdam maar liefst 27,4 procent.

Dat concludeert vastgoedadviseur JLL in een onderzoeksrapport dat komende weken verschijnt, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) woensdag.

Het is voor het eerst dat de stijging van kantoorprijzen in de Nederlandse hoofdstad die van alle andere internationale toplocaties overtreft. Op de tweede plaats volgt Madrid met een waardestijging van 18,5 procent en op drie en vier staan respectievelijk Berlijn (15,9 procent) en Milaan (13,9 procent).

De absolute waarde van kantoren in de Nederlandse hoofdstad is overigens nog steeds minder hoog dan die in Parijs of Londen. In de Britse hoofdstad zijn prijzen zo'n drie tot zelfs vier keer hoger dan in Amsterdam, hoewel dat door waardestijgingen wel langzaam kan worden ingelopen.

Een groeiende vraag van beleggers en huurders en relatief weinig nieuwbouw zijn oorzaken van de waardeverhoging in Amsterdam.

De huurprijzen op de Zuidas, het zakendistrict van Amsterdam, bedragen jaarlijks zo'n 400 euro per vierkante meter.