Zakelijk 'Slechts een derde van oudere zzp'ers in de bouw verzekerd' Slechts een derde van de zelfstandige bouwvakkers is verzekerd tegen ziekte of ongevallen. In 2010 was dat aandeel nog meer dan 70 procent. Hoge premies en strenge eisen van verzekeringsmaatschapppijen spelen de zelfstandigen parten.